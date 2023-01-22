هل شرب الماء قبل النوم يساعد على الوقاية من السكتات القلبية؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أهمية شرب الماء، موضحاً أن شرب الماء قبل النوم، لا يقي من السكتات القلبية.

وأضاف النمر، ردا على سؤال في هذا الشأن: “معلومة خاطئة.. شرب الماء قبل النوم يساعد على الوقاية من السكتات القلبية”.

وأضاف الدكتور خالد النمر “الصحيح.. أن شرب الماء مهم، لكن تحديد وقت معين للوقاية من السكتات القلبية خطأ”.

مشروبات السكر والسكتات الدماغية

اقرأ أيضا:

تحذير: هذه المشروبات تزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية

وفي وقت سابق، كشفت دراسة، أن مشروبات السكر مثل الكولا كاملة الدسم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية القاتلة.

ووجد الخبراء من الولايات المتحدة أن تناول المشروبات الشعبية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع خطير في مستويات السكر في الدم، لأن المشروبات المحلاة تحتوي على مستويات عالية جدًا من السكر يسمى “الفركتوز”، والذي يوجد بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات، وكذلك عصائر الفاكهة الطبيعية والعسل.

وفقًا للخبراء، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت دراسات سابقة أن المشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، فيما أثبت الخبراء الآن أنها يمكن أن تسهم في مشاكل القلب.

اقرأ أيضا:

«معجزة نبوية» ..دراسة تثبت ما تفعله الهدايا في الحد من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية