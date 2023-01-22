إحباط تهريب شحنة تجهيزات طائرات مسيرة للحوثيين

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات بدون طيار تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في منفذ شحن الحدودي.

تحوي قطعا لطائرات مسيرة

وحسب وسائل إعلام يمنية، عن مصادر أمنية، قولها، إن الشحنة كانت تضم 25 صندوقاً مموهاً تحتوي على قطع طائرات بدون طيار.

وأوضحت المصادر أنه تم تفتيش الصناديق، وعثر بداخلها على نحو 100 محرك خاص بالطائرات بدون طيار وكانت متجهة لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

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مستورد تابع لمليشيا الحوثي

واستخدمت الشحنة وثائق تشير إلى أنها قطع غيار تابعة لشبكة اتصالات بينما “كانت الصناديق تحمل شعار هواوي وذلك للتمويه على الشحنة التي تتبع مكتب تخليص يعرف بـ”الامتياز” ومستورداً محلياً يعمل لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية”.

نهب شركات طبية

وفي وقت سابق، نفذت مليشيا الحوثي الانقلابية، عملية اقتحام ونهب إحدى الشركات الطبية، واستولت على محتوياتها في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الانقلابيون.

وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي نهبت شركة “ميدكس كونكت بمنطقة الزبيري، بعد اقتحامها ومحاصرتها بعشرات الأطقم، حسب “الصحوة”.