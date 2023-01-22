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جامعة الفيصل تعلن إقامة “المعرض الوظيفي 11” في هذا الموعد
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جامعة الفيصل تعلن إقامة “المعرض الوظيفي 11” في هذا الموعد

جامعة الفيصل تعلن إقامة “المعرض الوظيفي 11” في هذا الموعد

جامعة الفيصل تعلن إقامة “المعرض الوظيفي 11” في هذا الموعد
٠١:٥٩:٠٢ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الفيصل موعد إقامة (المعرض الوظيفي 11)، الثلاثاء القادم الموافق 2023/01/24م، ويستمر ثلاثة أيام في مقر الجامعة بالرياض.

وأوضحت الجامعة، عبر حسابها في “تويتر”، أن المعرض يأتي بنسخته الحادي عشرة، لهذا العام في إطار ما تقدمه الجامعة من خدمات ما بعد التخرج ومن خلال قسم علاقات الخريجين والتوظيف، الذي يسعى لتوظيف جميع الخريجين في المجالات المختلفة، التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، حرصاً على العلاقة بين الخريجين والجامعة، وضمن منظومة تواصل التي صممت خصيصاً لذلك وهي رابطة الخريجين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عن المعرض:

  • يشارك بالمعرض نحو 30 شركة محلية وعالمية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويمكن للزوار استعراض مجالات التوظيف في تخصصات تقنية وهندسية وصحية متعددة, ما يتيح للجهات المشاركة التواصل المباشر مع الباحثين عن عمل بفعالية أكثر.
  • يذكر أن المعرض حقق نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، أسهمت بشكل فعّال في توفير طاقات شبابية مؤهلة للتوظيف.

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موعد إقامة الملتقى:

  • موعد إقامة المعرض الوظيفي الحادي عشر الثلاثاء الموافق 2023/01/24م، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

مكان إقامة الملتقى:

  •  في مقر جامعة الفيصل بمدينة الرياض.

طريقة التسجيل:

أوضحت الجامعة أن التسجيل في المعرض والورش المصاحبة لهُ متاحٌ الآن، وذلك بدءأ من تاريخ 23 يناير 2023م.

للتسجيل والتعرف أكثر على شروط وتفاصيل المعرض يرجي الدخول على الروابط التالية:

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