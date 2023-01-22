مستشار أسري يحذر الزوجين من الصمت والكتمان: أشبه بنار تحت الرماد

تواصل – فريق التحرير:

أكد المستشار الأسري د. عبدالله السلمان على أهمية الحوار بين الزوج والزوجة لمواجهة المشكلات التي قد تطرأ على الحياة الزوجية.

حل الخلافات الزوجية

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الخلافات بين الأزواج تكون مثل نار تحت الرماد ؛ ثم تنفجر لأتفه الأسباب لأنك كتمت أو صمت أمام الأسباب الكبرى”.

وأضاف السلمان، موجهاً حديثه للزوجين، “لا تؤجلا حل خلافاتكما حتى تتراكم بل تخلصا منها أولاً بأول بلطف وود”.

اقرأ أيضا:

شؤون الأسرة: 5 أسباب لاختلاف الزوجين بشأن تربية الأبناء.. و4 نصائح للحل

لمواجهة انتشار الطلاق.. «الخثلان» يوضح حدود تدخل الأهل في الصلح بين الزوجين

وفي وقت سابق، أوضح مجلس شؤون الأسرة بعض الأسباب التي تؤدي إلى وجود خلافات زوجية حول تربية الأبناء.

وأضاف المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أسباب الاختلافات حول تربية الأبناء تشمل:

5 أسباب للاختلاف

– طبيعة الشخصية

– أسلوب حياة الطرفين قبل الزواج

– عدم تحديد المبادئ الأساسية

– ضعف التفاهم

– اختلاف التوجهات.

ونوه أن مجالات الاختلاف تشمل: “تفضيل جنس على حساب آخر، والاختلاف على اسم المولود، والاختلاف في طريقة التربية والعقاب، وكذلك التحكم في هوايات وتخصصات الأبناء”.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث إذا تم تسجيل الزوجة والأبناء دون إضافة الزوج في الضمان الاجتماعي؟

استشاري نفسي: كلمات الآباء والأمهات تصنع عالم ومستقبل الأبناء

4 طرق ونصائح للحل

ونصح المجلس باتباع عدة طرق لتجنب تلك الاختلافات، منها:

– تحديد مبادئ واضحة لتربية الأبناء

– الاحترام المتبادل بين الزوجين

– عدم التمسك بالرأي والمكابرة حال الخطأ

– عدم إدخال الأهل في المشاكل الأسرية.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. استشاري يحذر من تأثير الإنترنت على الأبناء

حتى لا يتحول بيتك إلى ساحة للشجار.. 7 نصائح للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة