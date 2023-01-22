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دعا الدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير، لعدم استخدام نبات “البعيثران”، للمصابين بالسرطان حتى تثبت فائدته بشكل تام ومدروس ومقنن.

في مراحله الأولى

وكتب “القحطاني” في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” البحث الذي أجري في جامعة حائل على نبات البعيثران والذي هو نوع من أنواع الشيح لم يكتمل ومازال في مراحله الأولى كما صرح رئيس الفريق”.

وتابع أستاذ علم العقاقير :” وأدعو لعدم استخدام النبات للمصابين بالسرطان حتى تثبت فائدته بشكل تام ومدروس ومقنن”.

البحث الذي اجري في جامعة حائل على نبات البعيثران والذي هو نوع من انواع الشيح لم يكتمل ومازال في مراحله الأولى كما صرح رئيس الفريق. وأدعو لعدم استخدام النبات للمصابين بالسرطان حتى تثبت فائدته بشكل تام ومدروس ومقنن — أ.د. جابر القحطاني (@JaberAlkahtani) January 22, 2023

نجاح المُركّب

وكان الدكتور عبدالرحمن بازيد، أستاذ مساعد بقسم المختبرات الطبية في كلية العلوم بجامعة حائل، كشف أن المرحلة المختبرية أثبتت نجاح مركب مستخلص من نبات الشيح (البعيثران) مضاد للخلايا السرطانية.

وقال خلال مداخلة له مع برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية : إذا سارت الأمور كما يجب فمتوقع أن نجد هذا الدواء على أرض الواقع بعد خمس سنوات.

سبب استخدام نبات الشيح

وأرجع سبب استخدامهم لنبات الشيح (البعيثران)، لكثرة انتشارها في المنطقة ما دعا للتساؤلات حول فائدتها الدوائية، وعندما بحثوا في بعض المصادر وجدوا أن لها فائدة طيبية بالفعل.

وأضاف: في ظل الدعم اللا محدود للبحث العلمي وتطوير الجامعات بحثيا، نستطيع أن نكمل بحثنا في هذا المجال ونفتح المجال لشركات الأدوية لاستخدام الموارد الطبيعية المتوفرة بكثرة في المملكة لاكتشاف خصائصها الدوائية وتحويلها إلى منتجات ذات فعالية دوائية.

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