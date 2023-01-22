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حدث كويتي ينهي حياة “فلبينية” بطريقة مروعة.. وتحرك عاجل من الداخلية

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حدث كويتي ينهي حياة “فلبينية” بطريقة مروعة.. وتحرك عاجل من الداخلية

حدث كويتي ينهي حياة “فلبينية” بطريقة مروعة.. وتحرك عاجل من الداخلية

حدث كويتي ينهي حياة “فلبينية” بطريقة مروعة.. وتحرك عاجل من الداخلية
٠١:٢٢:١٠ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية، أمس الأحد، بيانا، أكد أنه خلال أقل من 24 ساعة، تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأضاف البيان، أنه: “تم التوصل إلى المتهم وضبطه، وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن”، حسب “القبس”.

وأشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن المتهم حدث، وقام بارتكاب جريمة بأن قتل المجني عليها، التي كانت تعمل خادمة في منزل أسرة المتهم، بعد أن قام باغتصابها ثم حرق جثتها ورماها في البر”.

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إبعاد 630 شخصا بينهم 280 امرأة

وفي منتصف يناير الجاري، أعلنت إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت في وزارة الداخلية الكويتية، إبعاد 630 شخصاً، بينهم 280 امرأة، بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة.

وذكر البيان، أنه بناء على متابعة وحرص القيادة العليا في وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية والتفتيشية على نزلاء المؤسسات الإصلاحية، أسفرت الحملات خلال الفترة من 7 الجاري إلى 13 منه عن ضبط 19 هاتفاً نقالاً و8 سماعات.

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