الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض
جمل هائج يحطم مركبة بإحدى المناطق (فيديو)
الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى صباح اليوم
“توبوا وردوا المظالم”.. دولة عربية تدعو مواطنيها لصلاة الاستسقاء طلبًا للغيث
الوجه الآخر لبريطانيا.. التبول على الجدران في الشوارع
“الندم لا يفيد”.. طلبت الطلاق بناء على نصيحة مدربة “كوتش” وبعدما طلقها زوجها كانت المفاجأة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعشاء بالرياض
١٢:٤٣:٣٨ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين، غرة شهر رجب 1444 هجرية، الموافق 23 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:05 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:36 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 1 رجب 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:41

المدينة – 5:45

الرياض – 5:17

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:33

المدينة – 12:34

الرياض – 12:05

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:39

الرياض – 3:11

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:05

المدينة – 6:01

الرياض – 5:32

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:35

المدينة – 7:31

الرياض – 7:02

الصلاة

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في جميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن

«الصحة» تُطلق حملة للوقاية من الجفاف والروماتيزم والانسداد الرئوي المزمن

٠٤:٥٠ م، الخميس، ٠٥ يناير ٢٠٢٣
بالصور.. إخلاء 64 معتمراً وضبط 26 مبنى مخالفاً بمكة المكرمة

بالصور.. إخلاء 64 معتمراً وضبط 26 مبنى مخالفاً بمكة المكرمة

٠٤:١٢ م، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠١٦
اتفاق بين دول مجلس التعاون لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم

اتفاق بين دول مجلس التعاون لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم

٠٢:٠١ ص، الأربعاء، ٠٧ أكتوبر ٢٠١٥
خادمة أفريقية تطعن طفلتين من جنسية عربية بجدة

خادمة أفريقية تطعن طفلتين من جنسية عربية بجدة

١٢:١٤ ص، الأحد، ٠٣ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *