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تطوير “الأمن الغذائي” يشمل نظام للإنذار المبكر وخطط للطوارئ
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تطوير “الأمن الغذائي” يشمل نظام للإنذار المبكر وخطط للطوارئ

تطوير “الأمن الغذائي” يشمل نظام للإنذار المبكر وخطط للطوارئ

تطوير “الأمن الغذائي” يشمل نظام للإنذار المبكر وخطط للطوارئ
٠١:٥٤:١٠ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اشتملت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي لعام 1444هـ، والتي شملت تصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الاستثمار في القطاع الغذائي

وحسب “اليوم” تضمت الترتيبات التنظيمية الجديدة وضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشمل الأهداف التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي؛ لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي، بما يعزز الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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ضبط منظومة وإجراءات الأمن الغذائي

وتعنى الهيئة بوضع خطط الخزن الاستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، ووضع المعايير والإجراءات والنماذج، والضوابط والاشتراطات اللازمة، وإصدار التراخيص لمرافق تخزين السلع المستهدفة بخطط الخزن، وبرامج توعوية للحد من الفقد والهدر الغذائي.

وفي وقت سابق، أوضحت “الأمن الغذائي”، أبرز المهام الرئيسية المستهدفة، وكذلك العوامل المؤثرة على الأمن الغذائي.

أبرز المهام الرئيسية

1- إدارة برامج الأمن الغذائي

متابعة تنفيذ برامج الأمن الغذائي مع الجهات المعنية

2- الخزن الاستراتيجي

إدارة شاملة لمنظومة الخزن الإستراتيجي للغذاء

3- نظام الإنذار المبكر

تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر للأمن الغذائي

4- الفقد والهدر الغذائي

تخطيط وتنسيق الجهود الهادفة للحد. الفقد والهدر الغذائي

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