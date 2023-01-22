الخطوط السعودية للتموين تعلن حاجتها لموظفين في عدة مدن.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخطوط السعودية للتموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغر، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

عملية التميز – مساعد مدير.

مدير فئة المشتريات، يمكن التخلص منها وقابلة لإعادة الاستخدام.

مساعد. مدير التجارة الإلكترونية.

المسؤول، التأمين.

متخصص وخدمات ومشاريع (سلسلة التوريد والمشتريات).

رئيس قسم.

سائق.

مراجع داخلي.

أخصائي الامن السيبراني.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت خطوط التموين ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 22 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).