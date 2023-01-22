“الصناعات الغذائية” يعلن فتح التقديم للتدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، في شركة الصافي، لحملة الثانوية العامة مع عدة مزايا.
التخصصات المطلوب :
– تقنية الإنتاج الغذائي.
– تقنيات المزارع.
– صيانة معدات الإنتاج.
الشروط المطلوبة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75% فأعلى (مسار علمي).
– اجتياز الفحص الطبي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.
– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).
– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضا:
لحملة الدبلوم فأعلى.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة
المزايا:
– مكافأة شهرية 3,000 ريال.
– راتب يصل إلى 6,562 ريال.
– شهادة دبلوم معتمدة.
– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
– التأمين الطبي.
– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
موعد التقديم:
– التقديم متاح اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق بالميلادي 2023/01/22م.
طريقة التقديم:
عبر الرابط التالي: اضغط هنا