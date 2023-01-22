الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الفيصل تعلن إقامة “المعرض الوظيفي 11” في هذا الموعد
تطوير “الأمن الغذائي” يشمل نظام للإنذار المبكر وخطط للطوارئ
مستشار أسري يحذر الزوجين من الصمت والكتمان: أشبه بنار تحت الرماد
بعد بحث جامعة حائل.. القحطاني: أدعو لعدم استخدام “البعيثران” لعلاج السرطان حتى يحدث هذا الأمر
حدث كويتي ينهي حياة “فلبينية” بطريقة مروعة.. وتحرك عاجل من الداخلية
3.1 مليارات ريال حجم التمويل من بنك التنمية الاجتماعية لمشاريع الرياض

الرئيسية

 /

فرص

 /

“الصناعات الغذائية” يعلن فتح التقديم للتدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية

“الصناعات الغذائية” يعلن فتح التقديم للتدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية

“الصناعات الغذائية” يعلن فتح التقديم للتدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية
٠١:٠٠:٠١ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، في شركة الصافي، لحملة الثانوية العامة مع عدة مزايا.

التخصصات المطلوب :

– تقنية الإنتاج الغذائي.

– تقنيات المزارع.

– صيانة معدات الإنتاج.

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75% فأعلى (مسار علمي).

– اجتياز الفحص الطبي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.

– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).

– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

لحملة الدبلوم فأعلى.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة

المزايا:

– مكافأة شهرية 3,000 ريال.

– راتب يصل إلى 6,562 ريال.

– شهادة دبلوم معتمدة.

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

– التأمين الطبي.

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

موعد التقديم:

– التقديم متاح اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق بالميلادي 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

عبر الرابط التالي: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم تدريب مبتدئ بالتوظيف معهد الصناعات الغذائية

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الحدود الشمالية

وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الحدود الشمالية

٠٢:٣٨ ص، الأثنين، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
وظائف إدارية شاغرة بهيئة تنمية الصادرات.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف إدارية شاغرة بهيئة تنمية الصادرات.. التفاصيل وطريقة التقديم

١٢:٢٨ ص، الثلاثاء، ١٨ سبتمبر ٢٠١٨
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف شاغرة عبر «جدارة»

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف شاغرة عبر «جدارة»

١١:٥٣ ص، الأثنين، ١٦ ديسمبر ٢٠١٩
900 وظيفة في خمس شركات كبرى بغرفة الشرقية

900 وظيفة في خمس شركات كبرى بغرفة الشرقية

١٠:٤٥ ص، الأثنين، ٢٦ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *