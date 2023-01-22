“الصناعات الغذائية” يعلن فتح التقديم للتدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية

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أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، في شركة الصافي، لحملة الثانوية العامة مع عدة مزايا.

التخصصات المطلوب :

– تقنية الإنتاج الغذائي.

– تقنيات المزارع.

– صيانة معدات الإنتاج.

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75% فأعلى (مسار علمي).

– اجتياز الفحص الطبي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة 60% فأعلى.

– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).

– أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

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المزايا:

– مكافأة شهرية 3,000 ريال.

– راتب يصل إلى 6,562 ريال.

– شهادة دبلوم معتمدة.

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

– التأمين الطبي.

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

موعد التقديم:

– التقديم متاح اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق بالميلادي 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

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