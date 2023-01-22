جمل هائج يحطم مركبة بإحدى المناطق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لجمل غاضب، تسبب في تحطيم وأضرار مادية لمركبة في إحدى المناطق.

جمل هائج يحطم مركبة

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “برق سدير”، في “تويتر”، جملاً غاضباً تسبب في أضرار لمركبة، اقتلع المرآة الجانبية تماماً من مكانها، كما حاول اقتلاع الإطار الأمامي للمركبة.

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وحاول قائد المركبة امتصاص وتجنب غضب الجمل الهائج، حيث انسحب من الموقع وعادة للخلف مسرعاً، وبالفعل هدأ الجمل، وعاد أدراجه.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “تواصل”، بدقة تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول.

ماذا تعرف عن الجمل؟

ويشتهر الجمل بالكتلة الدهنية على ظهره التي تسمى السنام، ويسمى شعر الجمل بالوبر، وهو حيوان سريع الانقياد ينهض بالحمل الثقيل ويبرك به.

ووفقاً للخبراء، تدل الحفريات على أن أجداد الجمال الحالية نمت في أمريكا الشمالية أثناء الفترة الباليوجينية، ثم انتشرت فيما بعد في معظم أجزاء آسيا، وقد استأنس الإنسان الجمال قبل 2000 قبل الميلاد.

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