الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جمل هائج يحطم مركبة بإحدى المناطق (فيديو)
الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى صباح اليوم
“توبوا وردوا المظالم”.. دولة عربية تدعو مواطنيها لصلاة الاستسقاء طلبًا للغيث
الوجه الآخر لبريطانيا.. التبول على الجدران في الشوارع
“الندم لا يفيد”.. طلبت الطلاق بناء على نصيحة مدربة “كوتش” وبعدما طلقها زوجها كانت المفاجأة
أكثر من 152 وظيفة في جهة حكومية.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

جمل هائج يحطم مركبة بإحدى المناطق (فيديو)

جمل هائج يحطم مركبة بإحدى المناطق (فيديو)

جمل هائج يحطم مركبة بإحدى المناطق (فيديو)
١٢:٣١:٥٣ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل –  فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لجمل غاضب، تسبب في تحطيم وأضرار مادية لمركبة في إحدى المناطق.

جمل هائج يحطم مركبة

وأظهر المقطع، الذي نشره حساب “برق سدير”، في “تويتر”، جملاً غاضباً تسبب في أضرار لمركبة، اقتلع المرآة الجانبية تماماً من مكانها، كما حاول اقتلاع الإطار الأمامي للمركبة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. جمل هارب ينطلق بطريقة فكاهية في الاتجاه المعاكس.. شاهد ماذا حدث؟

وحاول قائد المركبة امتصاص وتجنب غضب الجمل الهائج، حيث انسحب من الموقع وعادة للخلف مسرعاً، وبالفعل هدأ الجمل، وعاد أدراجه.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “تواصل”، بدقة تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول.

ماذا تعرف عن الجمل؟

ويشتهر الجمل بالكتلة الدهنية على ظهره التي تسمى السنام، ويسمى شعر الجمل بالوبر، وهو حيوان سريع الانقياد ينهض بالحمل الثقيل ويبرك به.

ووفقاً للخبراء، تدل الحفريات على أن أجداد الجمال الحالية نمت في أمريكا الشمالية أثناء الفترة الباليوجينية، ثم انتشرت فيما بعد في معظم أجزاء آسيا، وقد استأنس الإنسان الجمال قبل 2000 قبل الميلاد.

 

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. أول تعليق لمرور الرياض على حادثة سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم الجمل جمل هائج مركبة

مواد ذات صلة

المزيد
«أبل» تضيف فلسطين لتطبيقها الإلكتروني للخرائط

«أبل» تضيف فلسطين لتطبيقها الإلكتروني للخرائط

٠٦:٣٧ م، السبت، ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢
أفغانية تبيع رضيعتها.. تعرّف على السبب

أفغانية تبيع رضيعتها.. تعرّف على السبب

٠٩:٥٤ م، الأحد، ٠٦ مايو ٢٠١٨
هل أنت من الأذكياء؟.. 5 علامات تدلك على ذلك

هل أنت من الأذكياء؟.. 5 علامات تدلك على ذلك

٠٧:٤٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ أغسطس ٢٠١٧
إعدام «صرصور» على كرسي كهربائي

إعدام «صرصور» على كرسي كهربائي

١١:٣٩ م، الخميس، ٠٥ يوليو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *