“توبوا وردوا المظالم”.. دولة عربية تدعو مواطنيها لصلاة الاستسقاء طلبًا للغيث

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دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة والذكر ورد المظالم إلى أهلها، والصوم والتضرع والخشوع إلى الله تعالى طلبا للغيث.

إحياء سنة النبي

وقالت الوزارة في تعميم صادر اليوم الأحد- حسب وكالة عمون- عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إنه وحرصا منها على إحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر، فقد قررت الوزارة إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة لهذا الأسبوع بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء الموافق 24 كانون الثاني 2023.

ودعا الخلايلة مديري مديريات الأوقاف بالمملكة إلى التعميم على الأئمة والخطباء لأداء صلاة الاستسقاء.

وقبل أقل من أشهر، طالب الرئيس التنفيذي لموقع طقس العرب الأردني محمد الشاكر، بإقامة صلاة الاستسقاء بسبب انخفاض معدل سقوط الأمطار على المناطق الزراعية في المملكة الأردنية قائلًا :” لأن الوضع مقلق إلى هذا الحد”.

موسم البوادي

وأضاف “الشاكر” خلال استضافته في برنامج تليفزيوني، أن الموسم المطري الحالي يعد مميزا للبوادي، قائلًا “بدأت أطلق على هذا الموسم.. موسم البوادي، حيث أغلب المناطق تهطل عليها الأمطار بصورة متواصلة وأعلى بكثير مما كان في السابق”.

وبين، أن “السدود والمناطق الزراعية في معظمها تتركز بالمناطق الشمالية، فيطلب إقامة صلاة الاستسقاء؛ لأن الوضع مقلق إلى هذا الحد”.

وتابع : “كميات الأمطار في الجنوب والشرق جيدة جدا، ولكن الأمر ينعكس تماما على المناطق الشمالية والوسطى حيث الأمطار أقل بكثير مما اعتدنا عليه”.

ضعف الأمطار

ونوه أن ضعف الأمطار التي تهطل على المناطق الشمالية في المملكة مقلقة، “لأن تلك المناطق زراعية وهامة.. وهذا يدعو إلى القلق”.

وأشار إلى أنه تم بدء الرصد بوجود التغيير المناخي، “آخر 5 سنوات بدأت الأمطار المتكررة في العقبة ويحتاج إلى تغيير الخطط ومراجعتها”.

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