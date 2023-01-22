الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى صباح اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الأحد، تنبيها، على منطقة الرياض، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- استمرار الحالة بهطول أمطار رعدية، وغزيرة إلى متوسطة.

يشمل هذه المدن

وشمل التنبيه الزلفى، المجمعة، ثادق، الغاط، رماح، شقراء، الدوادمي، القويعية، عفيف، وتستمر حتى الساعة 9 صباحا غدا الاثنين الموافق 23 من يناير.

ولفت “الأرصاد” إلى وجود تأثيرات مصاحبة الحالة، تشمل نشاط في الرياح السطحية، وتدن في الرؤية، وسيول.

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أمطار على القصيم

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أنحاء منطقة القصيم، يصاحيها نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية، وسيول.

وشمل التنبيه الأسياح، البدائع، الثامرية، الخبراء، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء، البكيرية، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور.،وتستمر حتى الساعة 9 صباحا غدا الاثنين.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية ووالحدود الشمالية “رفحاء”.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.