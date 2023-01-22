الوجه الآخر لبريطانيا.. التبول على الجدران في الشوارع

تواصل – فريق النحرير:

تختبر سلطات حي سوهو، في العاصمة البريطانية لندن، حماية جدران المباني داخل الحي بطلاء “مضاد للبول”، لمعالجة مشكلة تبول الرجال في الشوارع.

يعيش به 3 آلاف نسمة

وعملت سلطات الحي، الذي يضم عددا كبيرا من الحانات والمطاعم والمسارح، ويقطنه حوالي ثلاثة آلاف نسمة، على طلاء الجدران في حوالي عشر نقاط استراتيجية بهذا الطلاء الذي ينشئ طبقة شفافة على الجدران تعيد قذف البول على الشخص المتبول، بما يشبه القصاص الفوري للمرتكبين، حسب صحف بريطانية.

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شكاوى متعددة من سكان الحي

وتلقى المجلس البلدي في وستمنستر، الذي يغطي نطاق صلاحيته حي سوهو، شكاوى عدة من سكان وموظفين وشركات في الحي.

ورأت المستشارة المحلية، عائشة ليس، أن: “هذا الأمر فعال جدا، بالدليل القاطع”، مؤكدة صحة كلامها برش المياه على جدار.

وقررت السلطات المحلية استخدام هذا النوع من الطلاء بعدما علمت بتجارب مشابهة في أماكن أخرى بينها ألمانيا، وهي تعتزم طلاء عشرة جدران في مواقع استراتيجية من حي سوهو، وكتب على واجهات مغطاة بالطلاء “هذا الجدار ليس مكانا للتبول”.

1.2 مليون دولار للنظافة

وينفق المجلس البلدي في وستمنستر سنويا ما يقرب من مليون جنيه استرليني (1,23 مليون دولار) لتنظيف الشوارع، ورش المياه على الشوارع المليئة بالبول. ويأمل أن يساهم هذا الطلاء بتقليص التكاليف.

غرامة من 50 إلى 80 جنيها استرلينيا

وتدرس السلطات أيضا إمكانية زيادة الغرامات المفروضة على المخالفين، إذ إن التبول في الأماكن العامة مخالفة تعرّض مرتكبها حالياً لغرامة تراوح بين 50 جنيها إسترلينيا و80 (62 دولارا و99).