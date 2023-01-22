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بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة تحمل 190 راكبًا.. واليونان تحرك مقاتلة لمرافقتها
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بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة تحمل 190 راكبًا.. واليونان تحرك مقاتلة لمرافقتها

بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة تحمل 190 راكبًا.. واليونان تحرك مقاتلة لمرافقتها

بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة تحمل 190 راكبًا.. واليونان تحرك مقاتلة لمرافقتها
١١:٠٨:٠٦ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أفادت وكالة “فرانس بس” نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية بورود إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة “راين إير” متجهة من بولندا إلى اليونان، حسبما  نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

طائرة حربية ترافقها

وتقلت “فرانس برس” عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية أن طائرات حربية يونانية سارعت اليوم الأحد لمرافقة طائرة تابعة لشركة “راين إير” من بولندا إلى اليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد ان ابلغت السلطات عن تحذير بوجود قنبلة.

وقالت وكالة الانباء الانباء الرسمية أن الطائرة هبطت في مطار أثينا الدولى قبل وقت قصير من الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش وكانت قيد التفتيش من قبل فريق إبطال مفعول القنابل.

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