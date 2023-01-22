“الحقيل”: تعذر رؤية هلال رجب بمرصدي المجمعة وتمير.. وفي انتظار المحكمة العليا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، مساء اليوم الأحد، أنه مل يتم التمكن من رؤية هلال رجب لهذا العام 1444 هـ بسبب السحب.

تعذر رؤية هلال رجب

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لم تتم رؤية هلال رجب 1444 في مرصد المجمعة ومرصد تمير والقصيم بسبب السحب، مع أن القمر غاب بعد الشمس بـ 40 دقيقة تقريباً”.

اقرأ أيضا:

ما هي العتيرة وهل تجوز في شهر رجب؟ الخثلان يجيب

وأضاف وليد سليمان الحقيل “في انتظار المحكمة العليا – دائرة الأهلة فقد يكون هناك من رأها في مناطق أخرى”.

وفي وقت سابق، أوضح الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لا يجوز تخصيص أيام شهر رجب بعبادة معينة.

العبادة المخصصة في رجب

وقال الشيخ الفوزان، هذا من البدع، لأنه لم يثبت في شهر رجب خاصية على غيره من الشهور، نعم هو شهر حرام، ومن الأشهر الحرم، ولكن أن يُجعل فيه عبادة مخصصة في بعض أيامه، أو قيام بعض لياليه، أو صيام شيء منه، فهذا يعتبر من البدع المحدثة، التي ما أنزل الله بها من سلطان.

وأضاف “نعم في روايات وأحاديث لكن كلها لم تثبت عن الرسول صلى الله علي وسلم”.

وختم الشيخ الفوزان بقوله “قد ألف الحافظ بن الحجر رحمه الله بعنوان “بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، وفند فيها كل ما قيل من فضائل هذا الشهر خاصة”.

اقرأ أيضا:

ما سبب تعظيم العرب القدماء لشهر رجب؟ الزعاق يوضح