الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بيان عاجل من “التحالف” حول المزاعم الحوثية بوجود قصف على مديريتي “منبه وشدا”
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بيان عاجل من “التحالف” حول المزاعم الحوثية بوجود قصف على مديريتي “منبه وشدا”

بيان عاجل من “التحالف” حول المزاعم الحوثية بوجود قصف على مديريتي “منبه وشدا”

بيان عاجل من “التحالف” حول المزاعم الحوثية بوجود قصف على مديريتي “منبه وشدا”
١٠:٤٠:٢٦ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن مزاعم المليشيا الحوثية بوجود قصف حدودي على مديريتي ( منبه) و ( شدا ) ووجود ضحايا مدنيين عارية عن الصحة.

التحالف يفند مزاعم الحوثي

وأوضح العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم كافة الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية بتاريخ (02 اكتوبر 2022م) ،وتمارس اعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات المليشيا الحوثية على الحدود والداخل اليمني من قبل عناصرها غير المنضبطه أو التي لا تستطيع السيطرة عليها.

كما أن مايتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها وتمثل نقاط ساخنة لخلافات وتصفيات عمليات جماعات الجريمه المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي يتم ادارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها .

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الكلمات الدلالية:
ارهاب الحوثي الحرب في اليمن الحوثي اليمن تحالف دعم الشرعية

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