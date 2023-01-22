أكثر من 152 وظيفة في جهة حكومية.. رابط التقديم

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

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– أخصائي مختبر.

– طبيب متخصص.

– محلل أول إدارة الاداء.

– مدير الحالات الطبية.

– كبير محللي الشبكات.

– منسق صيانة أول.

– منجد ثاني.

– مشرف مراقبة الجودة.

– استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.

– استشاري تخدير.

– مدير خدمات الموارد البشرية.

– سكرتير ثاني.

– محلل التكامل.

– محلل ثاني رأس المال البشري.

– مساعد رئيس تمريض.

– منسق اداري أول.

– مساعد مدير خدمات العقود.

– مدير مساعد التدريب والتطوير.

– مساعد رئيس تمريض.

– عالم ابحاث مساعد.

– مُمثل خدمات الأعمال.

– عالم أبحاث مشارك.

– نجار ثاني.

– نجار أول.

نجار ثاني.

– أخصائي الصيدلية السريرية.

– منسق أبحاث سريرية.

– مشغل معالجة مياه أول.

– معاون ادارة مواد.

– مدرب سريري.

– عالم اكلينيكي.

– طباخ أول.

– طباخ ثاني.

– مدير الإدارة العامه للخدمات المساندة.

– كهربائي ثاني.

– مستشار تنفيذي المخاطر والامتثال.

– ممثل مالي ثاني.

– مساعد خدمات الطعام.

– رئيس تمريض.

– مدير المدفوعات.

– مدير خدمات الإسكان.

– محلل المعلومات الصحية.

– سكرتير أول.

– سكرتير ثاني.

– عامل نظافة.

– فني مختبر.

– مساعد مغسلة.

– مساعد صيانة.

– مساعد المواد .

– مساعد المواد.

– مقنن جرعات اشعاعية.

– فني غاز طبي.

– فيزيائي طبي أول.

– فيزيائي طبي رابع.

– أخصائي مختبر.

– مساعد فني مراقبة.

– فني رعاية المرضى.

– مساعد علاقات مرضى.

– أخصائي علاقات المرضى.

– صيدلاني ثاني.

– صيدلاني ثالث.

– مشغل محطة أول.

– مساعد سباك.

– سباك ثاني.

– تقني الوظائف الرئوية.

– منسق جودة ونوعية.

– أخصائي العلاج بالاشعة.

– فني أشعة.

– كبير المحاسبين.

– كبير مراجعي الحسابات.

– كبير السكرتاريين.

كبير أخصائيي مقياس الجرعات.

كبير مشغلين المحطات.

كبير أخصائيي العلاج الاشعاعي.

ممرض أول.

مشرف قسم خدمات الطعام.

مشرف المختبر الطبي.

مشرف مكتب المتطوعين.

مخطط الإمدادات ثاني.

مساعد أول سلسلة الإمدادات.

مساعد ثاني سلسلة الإمدادات.

مقدم طعام.

كاتب جناح.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح الآن على الموقع الإلكتروني، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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