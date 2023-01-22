توفر 60% من مياه الري.. الإرشاد الزراعي توضح فوائد استخدام التقنيات الحديثة

تواصل – فريق التحرير:

نصحت إدارة الإرشاد الزراعي، وكالة الزراعة، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، باستخدام التقنيات الحديثة في زراعة البيوت المحمية، وعدّد فوائد استخدامها.

تقليل تكلفة الإنتاج

ونشرت “الإرشاد الزراعي” عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة قالت فيها: “أخي المزارع استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في الزراعة داخل البيوت المحمية، يساهم في توفير مياه الري بنسبة 60 % ، ويقلل من تكلفة الإنتاج ويزيد من أرباحك التقويم الزراعي”.

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تربية الماعز داخل المنازل

وفي وقت سابق، أوضح سلمان بن عبدالله الحفيتي مربي ماعز قزم، أن الماعز القزم يعد من أكثر الحيوانات آلفة وله جاذبية خاصة لدى الأطفال ومناسب جداً للتربية المنزلية.

وأضاف الحفيتي، في مقطع فيديو نشرته إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الماعز القزم مرح وحركي ولطيف وأليف مع الأطفال.

وتابع أن الماعز القزم اقتصادي وإنتاجه وفير، أما لحومها فهي دسمة، ونسبة الدسم في الحليب الخاص بها عالي جدا.

وأشار سلمان بن عبدالله الحفيتي، إلى أن الماعز القزم يتوالد ويتكاثر في المنازل، ويمكن تربيته بلا خوف على الأطفال داخل المنزل.