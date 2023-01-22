إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري بالقويعية

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أنقذ فريق طبي في مستشفى القويعية العام، بفضل الله، حياة مواطن يبلغ من العمر 16 عاماً، بعد أن تعرض لحادث مروري نتج عنه إصابته بكدمات في المخ، ونزيف حاد فوق أغشية المخ.

جراحة استغرقت 3 ساعات

وجرى إسعاف المصاب بشكل عاجل، ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، وتقديم الدعم الحياتي اللازم حتى استقرت حالته، وإجراء الأشعة المقطعية، حسب “الرياض”.

واستدعت حالة المريض إدخاله بشكل عاجل إلى غرفة العمليات لتفريغ النزيف الضاغط على أنسجة المخ، حيث تكللت العملية والتي استغرقت مدة 3 ساعات بالنجاح -ولله الحمد-، وتم بعدها وضع المريض على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة يومين،

وتعمل الفرق الطبية بممستشفى القويعية العام، التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، بشكل دائم على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الطبية العاجلة وإسعاف الحالات الطارئة.

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إنقاذ مصاب

وفي وقت سابق، تمكن تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة مواطن، مصاب بكسور متعددة بالأضلاع والجمجمة، إثر تعرضه لحادث مروري، حيث تم نقله من مستشفى المزاحمية العام إلى مدينة الملك سعود الطبية عبر النقل الاسعافي الجوي.