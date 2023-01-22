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إدارة تعليم القصيم تعلن أسماء المدارس الفائزة في أولمبياد اللغة الإنجليزية

إدارة تعليم القصيم تعلن أسماء المدارس الفائزة في أولمبياد اللغة الإنجليزية

إدارة تعليم القصيم تعلن أسماء المدارس الفائزة في أولمبياد اللغة الإنجليزية
١٠:١٨:٤٩ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم القصيم، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أسماء المدارس الفائزة في أولمبياد اللغة الإنجليزية، على مستوى الإدارة العامة.

وأوضحت إدارة تعليم القصيم أسماء المدارس الفائزة في أولمبياد اللغة الإنجليزية، فئة الكبار والصغار والمركز الذهبي والفضي والبرونزي، كالتالي:

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فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف انطلاق فعاليات التصفيات المحلية لأولمبياد اللغة الإنجليزية 2023 والتي تشرف عليها إدارة النشاط الطلابي “بنين-بنات”والمقامة بالمركز العلمي “بنين”ومركز الأمير سلطان “بنات”.

وقد افتتح المدير العام لتعليم الطائف الدكتور فهد الشريف التصفيات المحلية لأولمبياد اللغة الإنجليزية 2023، بمركز الأمير سلطان عبر برنامج Webex، بحضور مساعدته للشؤون التعليمية بنات مها بنت طاهر الزايدي وعدد من القيادات ولجان التحكيم ، ونوّه بالجهود التي تقدمها إدارة تعليم الطائف ضمن سلسلة النشاطات والعمل ممثلةً في قسم اللغة الإنجليزية والنشاط العلمي بإدارة النشاط، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات النوعية والمشاركات تحمل أوجه متعددة للنجاحات التي يحققها تعليم الطائف .

أهداف أولمبياد اللغة الإنجليزية

ويهدف الأولمبياد إلى تنمية مهارات البحث العلمي الحديث في اللغة الإنجليزية وتدريب الطلاب والطالبات على مهارات المنافسات المحلية والدولية وتحفيزهم على العمل الجماعي، كما تتضمن الأولمبياد(ELO) إجراء تصفيات العرض المسرحي والمشروع وخدمة المجتمع المحلي واختبار اللغة الإنجليزية ، وتستهدف المسابقة الطلبة من مختلف المدارس والمراكز والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالنظامين الوطني والدولي.

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