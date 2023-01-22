هذه الدول تعتزم إصدار عملة موحدة تقف في وجه الدولار

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تعتزم البرازيل والأرجنتين الإعلان عن وضع خطة أولية لانشاء عملة مشتركة، ويشكل تكتل الاتحاد المستقبلي لأميركا اللاتينية الذي يقف خلف هذه العملة، قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

دراسة معايير إصدار العملة

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، إن أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية سوف تتخذان قرارا بالبدء في دراسة المعايير اللازمة لانشاء عملة مشتركة، ويشمل ذلك كل الأمور من المسائل النقدية إلى حجم الاقتصاد ودور البنوك المركزية، حسب “فايننشال تايمز” البريطانية.

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عملة تجارية موحدة

وتدرس الدولتان، المقترح، خلال قمة بيونس آيرس، التي ستنعقد خلال الأسبوع الجاري، وستتم دعوة بقية دول أميركا اللاتينية للانضمام.

وتتركز المفاوضات المرتقبة بين الجانبين على بحث كيفية استغلال هذه العملة الموحدة في التجارة البينية لدول القارة، وكذلك خفض الاعتماد على الدولار الأمريكي، حسب “Investing”.

وتقترح دولة البرازيل إطلاق اسم sur على العملة الموحدة التي تعني “الجنوب”، تضم مجموعة بريكس حاليًا 41 % من سكان العالم، وتمثل ربع الاقتصاد العالمي.