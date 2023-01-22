عاجل.. أهم 10.. النيابة تحذر من”بيانات كاذبة” تكلفك 5 ملايين ريال وتوضيح حول صدور نتائج الأهلية

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

التأمينات الاجتماعية: على صاحب العمل استكمال البيانات وتحديث بيانات الأجور

بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن خدمة تسجيل المشتركين غير السعوديين تقدم استباقياً لأصحاب العمل .. المزيد هنا

تغريم طالب كويتي 10 آلاف دينار لسبّه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بتغريم طالبًا 10 آلاف دينار لسبّه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.. المزيد هنا

شاهد.. امرأة تقود سيارة وتدهس فتاة في وضح النهار

وثق مقطع فيديو لحظة دهس فتاة بعد أن اصطدمت بها سيارة من الخلف بينما كانت تسير في الشارع ولم تنتبه إلى وجود السيارة البيضاء خلفها.. المزيد هنا

النيابة العامة: 5 ملايين ريال عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في قوائم الشركات

قالت النيابة العامة، اليوم الأحد، إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها.. المزيد هنا

ما سبب تعظيم العرب القدماء لشهر رجب؟ الزعاق يوضح

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق موضحاً سبب تعظيم العرب القدماء لشهر رجب.. المزيد هنا

هاشتاج #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف يجتاح مواقع التواصل غضبا لحرق كتاب الله بالسويد

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعية، اليوم الأحد، وسم “غضبة مليارية على حرق المصحف”، بعد قيام المتطرف راسموس بالودان.. المزيد هنا

قرار حكومي يسمح بتوظيف السجناء السابقين.. تعرف على التفاصيل

كشفت تقارير، أن السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة.. المزيد هنا

تحذير عاجل من الدفاع المدني بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الغد

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا بناءًا على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن حول صدور نتائج الأهلية

تفاعل حساب المواطن على “تويتر” مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “إعلان الدورة الأهلية للمستحقين متى.. المزيد هنا

رئيس وزراء السويد يفجر مفاجأة غير متوقعة في جريمة حرق المصحف

في رد فعل غير متوقع، أعلن رئيس وزراء السويد أن حرق المصحف أمر مشين وأنه يستنكر قيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة استوكهولم.. المزيد هنا