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بعد T-mobile اختراق بيانات عملاء PayPal
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بعد T-mobile اختراق بيانات عملاء PayPal

بعد T-mobile اختراق بيانات عملاء PayPal

بعد T-mobile اختراق بيانات عملاء PayPal
٠٩:٣٠:١٧ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة تحويل الأموال العالمية باي بال PayPal أن حسابات آلاف عملائها تعرضت لعملية اختراق كبرى، كشفت بعض البيانات الشخصية.

اختراق كلمات المرور

وأرسلت “PayPal” إشعارات إلى عملائها تفيد أن الحسابات اخترقت، فيما يعرف بهجمات حشو بيانات الاعتماد، التي يستخدم فيها بيانات الاعتماد المسرّبة سابقًا لاختراق الحسابات في مواقع وخدمات مختلفة تشترك في كلمات المرور نفسها بدلًا من اختراق الأنظمة نفسها.

وتستهدف هذه الهجمات أولئك الذين يستخدمون كلمة المرور نفسها لحسابات متعددة عبر الإنترنت، وهو ما يعرف بـ “إعادة تدوير كلمة المرور”.

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أرقام البيانات الشخصية

ووفقًا لتقرير خرق البيانات الذي نشرته باي بال، فإن 34 ألفا و942 مستخدمًا تأثروا في الحادث، وخلال اليومين، تمكن القراصنة من الوصول إلى الأسماء الكاملة لذوي الحسابات، وتواريخ الميلاد، والعناوين البريدية، وأرقام الضمان الاجتماعي، وأرقام التعريف الضريبية.

وتمكن القراصنة أيضًا من الوصول إلى سجلات المعاملات، وتفاصيل بطاقات الائتمان أو الخصم المخزنة في المنصة، وبيانات فواتير باي بال، ، حسب “sawtbeirut”.

باي بال تتخذ إجراءات

أفصحت باي بال أنها بادرت إلى الحد من وصول القراصنة إلى المنصة، وأعادت تعيين كلمات المرور للحسابات التي تأكدت من اختراقها. وذكرت الشركة في رسالتها أن المهاجمين لم يحاولوا أو لم يتمكنوا من إجراء أي معاملات مالية من حسابات باي بال المخترقة.

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