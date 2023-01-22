عاجل..حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند إثبات الاستقلالية

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن موقف المستفيد من الدعم حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية أثناء عملية التسجيل في البرنامج.

مستند إثبات الاستقلالية

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد عبر حساب “خدمة المستفيدين”، قال فيه: “ليس لدي سكن مستقل.. كيف أسجل في برنامج حساب المواطن؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله:”حياك الله.. في حال عدم توفر مستند إثبات استقلالية يتم اضافتك كتابع لدى رب الأسرة ، نسعد بخدمتك”.

تفاصيل دفعة يناير

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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