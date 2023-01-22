رئيس دولة عربية يعلن العثور على 36 مليار دولار مخبأة لدى إحدى العائلات

تواصل- فريق التحرير:

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنهم عثروا على مبلغ ضخم يقدر بـ36 مليار دولار، كان مخبأ لدى إحدى العائلات في البلاد.

وأضاف الرئيس الجزائري: “اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم- 36 مليار دولار- ونحن ماضون في محاربة الفساد”.

تكديس الأموال في البنوك

ودعا تبون أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك إلى الإسراع في إيداعها، مؤكدا: “أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك، الدولة قدّمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، وهناك بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية”.

وأعلنت الجزائر الشهر الماضي استرجاع 20 مليار دولار، تُمثل قيمة الأموال والأملاك والعقارات المصادَرة والممتلكات المحجوزة التي كانت بحوزة رجال أعمال ومسؤولين، وحصلوا عليها بطرق نهب المال العام وبطريقة غير قانونية.

اقرأ أيضًا:

تعرض لشجار.. يدرك الشاب الجزائري طارق فليليسه، 44 عاما