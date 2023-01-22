لحملة الدبلوم فأعلى.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه بـ (لينكد ان) للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

ما بعد الدكتوراة في نمذجة المناخ

الوصف الوظيفي

متخصص في نمذجة المناخ وتحليله ، معرفة برمجيات R ميزة إضافية.

المؤهلات والخبرة

دكتوراه في الفيزياء أو الأرصاد الجوية أو الرياضيات أو أي موضوع آخر ذي صلة ،

مهارات برمجة قوية (بشكل مثالي Python و Linux Bash Scripting) ،

خبرة متقدمة في معالجة البيانات الضخمة في بيئة حوسبة عالية الأداء Linux

معرفة عملية بالتحيز أساليب التعديل والتقليل الإحصائي ،

خبرة متقدمة في العمل بشكل تعاوني على العلوم والبرمجيات.

عن المركز

بخطى ثابتة و واثقة، تسير عجلة التنمية والازدهار في المملكة العربية السعودية و وفق الرؤية الطموحة للمملكة 2030. فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440هـ بتأسيس المركز الوطني للأرصاد ، لتقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ لحماية الأرواح ودعم التنمية بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالأرصاد محلياً و اقليمياً و دولياً مستنداً على إطار مؤسسي حديث و مرن وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

طريقة التقديم:

السيرة الذاتية وخطاب التحفيز إلى

n.bounceur@ncm.gov.sa

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