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لحملة الدبلوم فأعلى.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة

لحملة الدبلوم فأعلى.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة

لحملة الدبلوم فأعلى.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة
٠٨:٣٤:٢٩ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه بـ (لينكد ان) للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

ما بعد الدكتوراة في نمذجة المناخ

الوصف الوظيفي

متخصص في نمذجة المناخ وتحليله ، معرفة برمجيات R ميزة إضافية.

المؤهلات والخبرة

دكتوراه في الفيزياء أو الأرصاد الجوية أو الرياضيات أو أي موضوع آخر ذي صلة ،

مهارات برمجة قوية (بشكل مثالي Python و Linux Bash Scripting) ،

خبرة متقدمة في معالجة البيانات الضخمة في بيئة حوسبة عالية الأداء Linux

معرفة عملية بالتحيز أساليب التعديل والتقليل الإحصائي ،

خبرة متقدمة في العمل بشكل تعاوني على العلوم والبرمجيات.

عن المركز

بخطى ثابتة و واثقة، تسير عجلة التنمية والازدهار في المملكة العربية السعودية و وفق الرؤية الطموحة للمملكة 2030. فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440هـ بتأسيس المركز الوطني للأرصاد ، لتقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ لحماية الأرواح ودعم التنمية بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالأرصاد محلياً و اقليمياً و دولياً مستنداً على إطار مؤسسي حديث و مرن وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

طريقة التقديم:

السيرة الذاتية وخطاب التحفيز إلى

n.bounceur@ncm.gov.sa

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المركز الوطني للارصاد فرص عمل وظائف شاغرة

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