لحملة الدبلوم فأعلى.. المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة
تواصل- فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر موقعه بـ (لينكد ان) للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
ما بعد الدكتوراة في نمذجة المناخ
الوصف الوظيفي
متخصص في نمذجة المناخ وتحليله ، معرفة برمجيات R ميزة إضافية.
المؤهلات والخبرة
دكتوراه في الفيزياء أو الأرصاد الجوية أو الرياضيات أو أي موضوع آخر ذي صلة ،
مهارات برمجة قوية (بشكل مثالي Python و Linux Bash Scripting) ،
خبرة متقدمة في معالجة البيانات الضخمة في بيئة حوسبة عالية الأداء Linux
معرفة عملية بالتحيز أساليب التعديل والتقليل الإحصائي ،
خبرة متقدمة في العمل بشكل تعاوني على العلوم والبرمجيات.
عن المركز
بخطى ثابتة و واثقة، تسير عجلة التنمية والازدهار في المملكة العربية السعودية و وفق الرؤية الطموحة للمملكة 2030. فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء رقم (417) بتاريخ 19/7/1440هـ بتأسيس المركز الوطني للأرصاد ، لتقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ لحماية الأرواح ودعم التنمية بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالأرصاد محلياً و اقليمياً و دولياً مستنداً على إطار مؤسسي حديث و مرن وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
طريقة التقديم:
السيرة الذاتية وخطاب التحفيز إلى
n.bounceur@ncm.gov.sa
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