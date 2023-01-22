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تزايد أعداد المسلمين إلى 4 أضعاف في منطقة إسبانية

تزايد أعداد المسلمين إلى 4 أضعاف في منطقة إسبانية

تزايد أعداد المسلمين إلى 4 أضعاف في منطقة إسبانية
٠٨:٤١:٠٥ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجرى اتحادُ الجاليات الإسلامية في إسبانيا دراسة ديموغرافية للسكان المسلمين في إسبانيا بالتعاون مع المرصد الأندلسي؛ حيث أظهرت الدراسة زيادةً ملحوظة في أعداد المسلمين، خصوصًا في منطقة “Castilla y León”.

46 ألف مسلم

وأظهرت الدراسة تضاعفَ عدد السكان المسلمين 4 مرات في منطقة “Castilla y León” خلال الخمس عشرة عامًا الأخيرة، ويقترب عددُ المسلمين هناك من 46000 مسلم، وهو ما يُمثل 1.9% من سكان المنطقة.

كما أظهرت الدراسة زيادة في أعداد المسلمين في إسبانيا عمومًا؛ حيث بلغ أكثر من 2،250،000 مواطن، وهو ما يشكل 4.7% من عدد السكان الإجمالي، حسب شبكة الألوكة.

مدينة “بورغوس” تتصدر

وتتصدر مدينة “بورغوس” جدول المدن الأكثر احتضانًا للمسلمين في منقطة “Castilla y León”؛ حيث يوجد بها 8800 مسلم، ويليها “بلد الوليد” 7587 مسلمًا، مدينة “ليون” 6991 مسلمًا، مدينة “شكوبية” 5554 مسلمًا، مدينة أفيلا 5153 مسلمًا، مدينة سلمانكا 4319 مسلمًا.

إقليم “كتالونيا” يحتضن المسلمين

بينما يتصدَّر إقليم “كتالونيا” قائمة أكثر الأقاليم المحتضنة للمسلمين على مستوى إسبانيا عامةً، حيث يضم أكثر من 617000 مسلم، ويليه إقليم الأندلس 365675 مسلمًا، ثم مدريد 309469 مسلمًا.

ويوجد في منقطة “Castilla y León” ستمائة وتسعة وثلاثون طالًبا للعلوم الإسلامية، على الرغم من أنهم يرتكزون في خمس مدن فقط، وهي: “شكوبية” 229 طالبًا، مدينة “شورية” 152 طالبًا، مدينة “أفيلا” 127 طالبًا، مدينة “ليون” 75 طالبًا، مدينة “بورغوس” 56 طالبًا.

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