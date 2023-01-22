أزمة غير متوقعة في الجيش البريطاني

تواصل- وكالات:

كشفت وسائل إعلام غربية، أن القوات المسلحة البريطانية تواجه نقصا في أعداد عسكريها يبلغ 4000 جندي، بعد تقاعد 16 ألفا من العسكريين في العام الماضي.

تقاعد 16 ألف عسكري

وحسب صحيفة “Mirror” فقد : “تقاعد أكثر من 16 ألف عسكري في العام الماضي، وهذا هو أكبر مؤشر خلال السنوات الست الماضية.

وجاء 12 ألف شخص فقط (إلى القوات المسلحة البريطانية)، أي أقل بمقدار 5 آلاف عما كان عليه في عام 2021”.

ضعف الراتب وظروف المعيشة

وأوضحت الصحيفة أن العديد من العسكريين البريطانيين يشكون من الراتب الصغير ومن ظروف المعيشة السيئة.

وأشارت إلى أن احتياطي الجيش البريطاني يعاني من نقص في الأفراد أيضا، مشيرة إلى أنه يتكون حاليا من 25 ألف شخص وينقصه 5 آلاف شخص.

تزويد أوكرانيا بالدبابات يضعف الجيش

من جانبه أكد رئيس الأركان البريطاني، باتريك ساندرز، أن تزويد بلاده أوكرانيا بدبابات تشالنجر2 سيضعف الجيش البريطاني.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن ساندرز قوله: “نقل هذه الدبابات سيجعلنا أضعف مؤقتا، لا شك في ذلك”.

وأشار إلى أن إرسال الدبابات من شأنه أن “يترك فجوة” في المخزونات البريطانية ويجعل من الصعب على البلاد الوفاء بالتزاماتها تجاه “الناتو”، كما أعرب عن وجود قلق في الجيش البريطاني بسبب هذا القرار.

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