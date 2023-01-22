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تحقق 180 مليون ريال سنويا.. “المحتوى المحلي” تضيف المنتجات الورقية للقائمة الإلزامية
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تحقق 180 مليون ريال سنويا.. “المحتوى المحلي” تضيف المنتجات الورقية للقائمة الإلزامية

تحقق 180 مليون ريال سنويا.. “المحتوى المحلي” تضيف المنتجات الورقية للقائمة الإلزامية

تحقق 180 مليون ريال سنويا.. “المحتوى المحلي” تضيف المنتجات الورقية للقائمة الإلزامية
٠٧:٤٩:٠٨ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إضافة قطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية في القائمة الإلزامية، وتضمن القطاع منتجات مختلفة مثل الأكياس الورقية وصناديق التغليف وغيرها.

تمكين 83 مصنعا وطنيا

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المستهلكات الورقية، سيسهم في تمكين المصانع لهذا القطاع، الذي يبلغ عددها 83 مصنعا وطنيا ستستفيد من الإنفاق الحكومي على هذه المنتجات، حيث بلغ ما يقارب 180 مليون ريال سنوياً.

توسيع القاعدة الصناعية في المملكة

وأشار السماري إلى أنّ القائمة الإلزامية هي أحد الآليات المهمة التي تعزز من عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي الوطني، حيث تعمل على توسيع القاعدة الصناعية في المملكة لزيادة الطاقة الإنتاجية كما تعتبر القائمة العاشرة لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، التي تصدرها الهيئة.

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الدعوة لتقديم طلبات الغدراج

ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في المستهلكات الورقية، إلى تقديم الطلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.

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