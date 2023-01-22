دولة أوروبية توقف إنتاج الغاز في أكبر حقولها بحلول أكتوبر 2024

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قررت هولندا، إيقاف إنتاج الغاز في أكبر حقولها بحلول شهر أكتوبر من العام القادم 2024، بسبب مخاوف من حدوث زلزال في المنطقة.

وتفصيلا، أوضح هانز ويلبريف، نائب وزير الاقتصاد وسياسة المناخ في هولندا أن سلطات المملكة تخطط لوقف إنتاج الغاز في حقل جرونينجن الأكبر في أوروبا الغربية، في موعد أقصاه أكتوبر 2024.

دولة أوروبية توقف إنتاج الغاز

وأضاف هانز في في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نشرت يوم الأحد: ووفقا له ، فإن السيناريو الأكثر تفضيلا للسلطات الهولندية هو إغلاق هذا الحقل في هذا العام، لكن أزمة الطاقة في أوروبا قد تجبرها على تمديد عملها حتى أكتوبر 2024 ، على الرغم من التهديدات الحالية بحدوث زلازل.

وتابع المسؤول الأوروبي، أنه منذ عام 1980، تم تسجيل ما يصل إلى 100 هزة سنويا في هذه المنطقة، بعضها وصلت قوتها إلى 3.6 درجة.

في سياق متصل، قال ويلبريف، إن هولندا لن تعاني من نقص في الغاز بعد إغلاق حقل جرونينجن في ضوء صفقات استيراد الغاز المبرمة مع الولايات المتحدة والنرويج وقطر.

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