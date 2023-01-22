تغريم طالب كويتي 10 آلاف دينار لسبّه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بتغريم طالبًا 10 آلاف دينار لسبّه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وقال حساب “المجلس” الكويتي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” محكمة الجنايات تغرّم طالباً 10 آلاف دينار لشتمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مجموعات الواتساب الطلابية”.

محكمة الجنايات تغرّم طالباً 10 آلاف دينار لشتمه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مجموعات الواتساب الطلابية. pic.twitter.com/Wz80cUPcsY — المجلس (@Almajlliss) January 22, 2023

لن تضر الجناب النبوي

كان الشيخ عبد الله الجهني، قال في خطبة جمعة سابقة،من المسجد الحرام، إن أعظم النصرة للنبي (صلى الله عليه وسلم) هو الاقتداء بسنته وهديه، ونشر فضائله، والتعريف بسيرته، وإذاعة قيم الإسلام وتعاليمه.

وأضاف الجهني أن المحاولات الإجرامية للإساءة للنبي (صلى الله عليه وسلم) وعلى أم المؤمنين، لن تضر الجناب النبوي الكريم بشيء، ولا الدين الإسلامي كذلك، فقد رفع الله عز وجل للنبي (صلى الله عليه وسلم) ذكره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره.

وطالب خطيب المسجد الحرام، دول العالم والمنظمات الدولية، بالتحرك لتجريم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وللأنبياء والرسل بصفة عامة.

وتابع الجهني أن استنكار المسلمين لهذه الإساءات الإجرامية يجب أن يكون وفق ما شرعه الله عز وجل في كتابه، وفي سنة رسوله، مطالبا المسلمين باتباع تقوى الله والاستقامة على توحيد الله ، وقال: “اتقوا الله أيها المسلمون، واجعلوا أعمالكم خاضعة لأحكام الإسلام، واستقيموا على توحيد الله وطاعته تفلحوا”.