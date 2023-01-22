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استشاري يوجه نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء

استشاري يوجه نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء

استشاري يوجه نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء
٠٧:٣٧:٣٠ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، نصيحة مهمة لمرضى ارتجاع المريء.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يُنصح بإيقاف أدوية الحموضة (فقط مضادات البروتون) مدة 2-4 أسابيع قبل منظار الجهاز الهضمي العلوي لتشخيص ارتجاع المريء”.

ويؤكد أطباء الأطفال على أهمية مراقبة الأطفال، لاسيما بعض الأعراض لارتجاع المريء ومنها السعال وفقدان الوزن، والتي تؤثر على صحة الطفل.

9 أعراض يجب مراقتبها لدى الأطفال:

1- السعال بقوة ووجود حشرجة

2- فقدان الوزن

3- المغص المستمر

4- اضطرابات في النوم

5- التهابات متكررة في الأذن

6- البكاء المتواصل نتيجة ألم

7- التقيؤ بعد الرضاعة

8- يبدو وهو يمضغ طوال الوقت

9- عدم الشعور بالراحة عند الاستلقاء

وعند ظهور أي من هذه الأعراض أو اجتماع بعضها، يجب التوجه فورا لاستشارة الطبيب،واتباع تعليماته بشكل صارم، وهناك بروتوكولات متعارف عليها لعلاج هذه الحالات، حسب الموقع المتخصص.

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