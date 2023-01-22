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ما سبب تعظيم العرب القدماء لشهر رجب؟ الزعاق يوضح

ما سبب تعظيم العرب القدماء لشهر رجب؟ الزعاق يوضح

ما سبب تعظيم العرب القدماء لشهر رجب؟ الزعاق يوضح
٠٦:٣٠:١٧ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق موضحاً سبب تعظيم العرب القدماء لشهر رجب.. إن الشهر السابع من شهر السنة العربية “الهجرية”، يسمى رجب، ورجب مأخوذ من الرجوب، أي التعظيم، فقد كانت العرب تعظم هذا الشهر.

وأضاف الزعاق “أن أكثر القبائل تعظيماً لهذا الشهر هم قبيلة مضر، ولهذا يسمى برجب مضر.

رجب والأشهر الحرم

وتابع د. خالد الزعاق “هو أحد الأشهر الحرم، الأربعة “محرم ورجب وذا القعدة وذا الحجة”، وهي الأشهر التي يحرم فيها العرب القتال إلا دفاعًا عن النفس وعن أرض الوطن”.

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وواصل الزعاق بقوله “أشهر يوم عند جيل الطيبين 1-7 فهو موعد ميلاد معظم السعوديين، منذ عقود، فهم يشتركون في اليوم والشهر ويختلفون في السنة”.

وختم الزعاق بقوله “رجب لهذه السنة، نصها الأول شباط، وشباط مقطع الرباط، ونصفها الثاني العقارب، وإذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”.

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