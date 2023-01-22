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الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تدين بشدة سماح السويد لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تدين بشدة سماح السويد لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تدين بشدة سماح السويد لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف
٠٦:٠٤:٣٦ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.

تصرف مقيت

وقالت: “إن هذا التصرف المقيت يمس مشاعر المسلمين، ويدلّ على تعصب وكراهية لا تخدم التسامح والتعايش الذي ينادي إليه كل العقلاء في العالم, داعية العالم أجمع إلى إدانة هذا التصرف، وسنّ الأنظمة والتشريعات التي توقف هذه التصرفات المقيتة التي تؤجج الكراهية، وتخدم التطرف”.

المملكة تدين

كانت وزارة الخارجية أعربت عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، حسب “واس”.

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الكلمات الدلالية:
السويد المصحف الشريف حرق المصحف هيئة كبار العلماء

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