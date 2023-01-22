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هل يجوز تخصيص شهر رجب أو بعض أيامه بالعبادة؟ الفوزان يجيب
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هل يجوز تخصيص شهر رجب أو بعض أيامه بالعبادة؟ الفوزان يجيب

هل يجوز تخصيص شهر رجب أو بعض أيامه بالعبادة؟ الفوزان يجيب

هل يجوز تخصيص شهر رجب أو بعض أيامه بالعبادة؟ الفوزان يجيب
٠٦:٠٣:٥٧ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أنه لا يجوز تخصيص أيام شهر رجب بعبادة معينة.

وقال الشيخ الفوزان، هذا من البدع، لأنه لم يثبت في شهر رجب خاصية على غيره من الشهور، نعم هو شهر حرام، ومن الأشهر الحرم، ولكن أن يُجعل فيه عبادة مخصصة في بعض أيامه، أو قيام بعض لياليه، أو صيام شيء منه، فهذا يعتبر من البدع المحدثة، التي ما أنزل الله بها من سلطان.

وأضاف “نعم في روايات وأحاديث لكن كلها لم تثبت عن الرسول صلى الله علي وسلم”.

وختم الشيخ الفوزان بقوله “قد ألف الحافظ بن الحجر رحمه الله بعنوان “بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، وفند فيها كل ما قيل من فضائل هذا الشهر خاصة”.

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الكلمات الدلالية:
الشيخ صالح الفوزان الفوزان بدع شهر رجب شهر رجب

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