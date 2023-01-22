الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مايكروسوفت تستعد للتخلي عن “ويندوز 10” في هذا الموعد
السديس: أكثر من 100 مليون مصلٍّ تم تفويجهم دخولًا وخروجًا إلى المسجد الحرام منذ بداية 1444
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تدين بشدة سماح السويد لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف
هل يجوز تخصيص شهر رجب أو بعض أيامه بالعبادة؟ الفوزان يجيب
هاشتاج #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف يجتاح مواقع التواصل غضبا لحرق كتاب الله بالسويد
هل وردت أحاديث في فضل الصيام في شهر رجب؟

الرئيسية

 /

تقنية

 /

مايكروسوفت تستعد للتخلي عن “ويندوز 10” في هذا الموعد

مايكروسوفت تستعد للتخلي عن “ويندوز 10” في هذا الموعد

مايكروسوفت تستعد للتخلي عن “ويندوز 10” في هذا الموعد
٠٦:١٣:٠٢ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة مايكروسوفت إيقاف بيع التراخيص لنظام التشغيل القوي والمميز ويندوز 10 “Windows 10” اعتبارًا من 31 يناير الحالي.

يستمر حتى عام 2025

ونقلت مواقع متخصصة عن موقع “مايكروسوفت” أن نظام ويندوز 10 يستمر في تلقي التحديثات الأمنية حتى نهاية الدعم الرسمي في 14 أكتوبر 2025.

وبدأت مايكروسوفت إطلاق نظام ويندوز 10 بإصداري: هوم وبرو، منذ أواخر عام 2014، وذلك بعد التعثر الذي عانت منه الأنظمة السابقة، خاصة مع أنظمة ويندوز فيستا، وويندوز 8، وويندوز 8.1. ومعه شعر كثير من المستخدمين بأن الشركة قد تعيد النجاح الذي حققه نظام ويندوز إكس بي.

اقرأ أيضا:

دمج الذكاء الاصطناعي في «أوفيس».. أحدث ابتكارات «مايكروسوفت»

الترقية لنظام ويندوز 11

وفي نهاية عام 2021، أطلقت مايكروسوفت نظام ويندوز 11 ليواصل مسيرة نظام ويندوز 10، ومع ذلك يبدو أن المستخدمين ليسوا متحمسين للترقية إلى النظام الأحدث، فحتى شهر ديسمبر الماضي، لا تزال حصة نظام ويندوز 10 تساوي أربعة أضعاف حصة خليفته، حسب “sawtbeirut”.

الكلمات الدلالية:
أخبار مايكروسوفت توقف ويندوز 10 شركة مايكروسوفت نظام ويندوز 10 ويندوز 11

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. 10 مميزات مهمة تجهلها في هواتف «آيفون»

بالفيديو.. 10 مميزات مهمة تجهلها في هواتف «آيفون»

١٠:٤٢ ص، الأحد، ١٠ سبتمبر ٢٠١٧
«أندرويد Q» يزعج المطورين بسبب خاصية تحديث التطبيقات

«أندرويد Q» يزعج المطورين بسبب خاصية تحديث التطبيقات

٠٥:١١ م، الجمعة، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٨
“إنستجرام” يُتيح تحرير وصف الصور في تحديث جديد

“إنستجرام” يُتيح تحرير وصف الصور في تحديث جديد

٠٨:٣٥ ص، الأربعاء، ١٢ نوفمبر ٢٠١٤
جوجل تمنح الأوروبيين حق إزالة بياناتهم الخاصة

جوجل تمنح الأوروبيين حق إزالة بياناتهم الخاصة

٠٤:٤٤ م، الجمعة، ٣٠ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *