مايكروسوفت تستعد للتخلي عن “ويندوز 10” في هذا الموعد

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قررت شركة مايكروسوفت إيقاف بيع التراخيص لنظام التشغيل القوي والمميز ويندوز 10 “Windows 10” اعتبارًا من 31 يناير الحالي.

يستمر حتى عام 2025

ونقلت مواقع متخصصة عن موقع “مايكروسوفت” أن نظام ويندوز 10 يستمر في تلقي التحديثات الأمنية حتى نهاية الدعم الرسمي في 14 أكتوبر 2025.

وبدأت مايكروسوفت إطلاق نظام ويندوز 10 بإصداري: هوم وبرو، منذ أواخر عام 2014، وذلك بعد التعثر الذي عانت منه الأنظمة السابقة، خاصة مع أنظمة ويندوز فيستا، وويندوز 8، وويندوز 8.1. ومعه شعر كثير من المستخدمين بأن الشركة قد تعيد النجاح الذي حققه نظام ويندوز إكس بي.

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الترقية لنظام ويندوز 11

وفي نهاية عام 2021، أطلقت مايكروسوفت نظام ويندوز 11 ليواصل مسيرة نظام ويندوز 10، ومع ذلك يبدو أن المستخدمين ليسوا متحمسين للترقية إلى النظام الأحدث، فحتى شهر ديسمبر الماضي، لا تزال حصة نظام ويندوز 10 تساوي أربعة أضعاف حصة خليفته، حسب “sawtbeirut”.