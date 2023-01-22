تواصل – واس

كشف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إحصائية التفويج من بداية عام 1444 حتى الأن بلغت أكثر من 100 مليون مصل دخولا وخروجا إلى المسجد الحرام بتكرار مرات الدخول والخروج.

وأوضح أنه قد بلغ عدد من تم تمكينهم من الصلاة بحجر إسماعيل 1,193,000 منذ بداية العام.

خدمة مليون ونصف ضيف

وبين خلال مشاركته الجلسة الثانية من الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج أن مايتعلق بخدمات التنقل بالعربات، فقد تمت خدمة أكثر من 1.500.000 ضيف خلال عام واحد.



وفي المسجد النبوي وضمن مشروع تحسين تجربة كبار السن وذوي الإعاقة، وبالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، تم تدشين أكثر من 50 عربة كهربائية لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار معاليه إلى أن الرئاسة تستهدف خلال العام المالي 2023م عددًا من المشاريع لتطوير هذه الخدمات، وتوثيق الشراكة من خلال زيادة المتطوعين بالحرمين الشريفين، وتمكين طالب خدمة العربات من الطلب المسبق الكترونيا قبل وصوله للمسجد الحرام، وتوفير خدمة (التطويف) الكترونيا من خلال الإدارة العامة للتطوير.

٦٢ خدمة إلكترونية

وأشار إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية التي توفرها الرئاسة ٦٢ خدمة إلكترونية، وأطلقت خلال الجائحة وبتوجيه كريم منصة منارة الحرمين الشريفين، لنقل خطب ودروس وتلاوات الحرمين، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المنصة في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي أكثر من 300.000.000 مستفيد بفضل الله جل وعلا.

الحرم الذكي

وأفاد أن الرئاسة تسعى -بحول الله- إلى إتمام مشروع الحرم الذكي، الذي سيشمل في بدايته 48 نظاما وخدمة، منها 29 نظاما ضمن إدارة المرافق، و19 خدمة ضمن نظام خدمات المستفيدين، أهمها:

-نظام الاتصالات الموحد.

-نظام إدارة المرافق الذكي.

-نظام إدارة الإنذارات والحالات.

-نظام إدارة الحشود، وغير ذلك.

اقرأ أيضا

“شؤون الحرمين” تكشف إحصائية التفويج منذ بداية العام الهجري