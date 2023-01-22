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ساعات قليلة ويهلّ علينا شهر رجب بفضائله وخيراته وبركاته، مؤذناً باقتراب شهر شعبان ومن بعده شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم تخصيص شهر رجب بالصيام.

الصيام في شهر رجب

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وقال الشيخ الخثلان ردًا على سؤال “هل وردت أحاديث في فضل الصيام في شهر رجب”، إنه لم يثبت في ذلك شيء، وجميع الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة.

وأضاف الشيخ الخثلان أن الحافظ بن حجر صنف رسالة سماها تبيين العجب لما ورد في فضل صيام رجب، وانتهى إلى أنه لا يثبت في ذلك شيء.

وتابع الشيخ الخثلان بقوله: “على هذا لا يُشرع تخصيص شهر رجب بالصيام بل إن تخصيص شهر رجب بالصيام يعتبر من البدع.

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