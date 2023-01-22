ما هي العتيرة وهل تجوز في شهر رجب؟ الخثلان يجيب

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أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أنه لا يجوز اختصاص شهر رجب بالذبح.

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العتيرة أقرب للبدعة

وقال أبو عبدالملك أحمد البلوي، في تغريدة عبر “تويتر”، سألت شيخنا الأستاذ الدكتور، سعد الخثلان عن العتيرة وهي الذبيحة التي تذبح في شهر رجب تقرباً إلى الله تعالى ؟ فأجاب: أنها غير مشروعة بل هي أقرب للبدعة”.

وأضاف الشيخ الخثلان “قد كانت موجودة في الجاهلية وأبطلها النبيﷺبقوله: (لافرع ولا عتيرة) متفق عليه.

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