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هاشتاج #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف يجتاح مواقع التواصل غضبا لحرق كتاب الله بالسويد
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هاشتاج #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف يجتاح مواقع التواصل غضبا لحرق كتاب الله بالسويد

هاشتاج #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف يجتاح مواقع التواصل غضبا لحرق كتاب الله بالسويد

هاشتاج #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف يجتاح مواقع التواصل غضبا لحرق كتاب الله بالسويد
٠٥:٤٦:٥٤ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعية، اليوم الأحد، وسم “غضبة مليارية على حرق المصحف”، بعد قيام المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ردود فعل احتجاجية

وتفاعل آلاف المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الهاشتاج الذي تصدر المواضيع الأكثر تداولا عبر “ترند تويتر” وتداول المتابعون صورا وفيديوهات تعبر عن إدانتهم واستكارهم للإساءة للإسلام والمسلمين.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر الهاشتاج، توثق فعاليات احتجاجية في دول عربية وأوروبية، للتنديد بحرق نسخة المصحف الشريف، وطالب رواد تويتر باتخاذ ردود فعل قوية.

وقال مغرد: “الورق لا يضر حرقه، المهم أن لا نحرقه بأفعالنا فينهى عن الكذب وأكثر من يكذب المسلمون وينهى عن الفواحش ونأتيها وينهى عن الغيبة ونمارسها وينهى عن الفجور ونفجر وينهى عن هجر القرآن ونهجره وينهى بالويل لمطففي الميزان ويبالغ التاجر المسلم بسعر لاتستحقه السلعة”.

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إدانات رسمية

وبالأمس، تعددت الإدانات الرسمية للحدث، وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، حسب “واس”.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.
وقالت: “إن هذا التصرف المقيت يمس مشاعر المسلمين، ويدلّ على تعصب وكراهية لا تخدم التسامح والتعايش الذي ينادي إليه كل العقلاء في العالم, داعية العالم أجمع إلى إدانة هذا التصرف، وسنّ الأنظمة والتشريعات التي توقف هذه التصرفات المقيتة التي تؤجج الكراهية، وتخدم التطرف”.

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ترند تويتر حرق نسخة المصحف الشريف راسموس بالودان هاشتاج غضبة مليارية

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