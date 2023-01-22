هاشتاج #غضبة_مليارية_على_حرق_المصحف يجتاح مواقع التواصل غضبا لحرق كتاب الله بالسويد

تواصل – فريق التحرير:

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعية، اليوم الأحد، وسم “غضبة مليارية على حرق المصحف”، بعد قيام المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ردود فعل احتجاجية

وتفاعل آلاف المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الهاشتاج الذي تصدر المواضيع الأكثر تداولا عبر “ترند تويتر” وتداول المتابعون صورا وفيديوهات تعبر عن إدانتهم واستكارهم للإساءة للإسلام والمسلمين.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر الهاشتاج، توثق فعاليات احتجاجية في دول عربية وأوروبية، للتنديد بحرق نسخة المصحف الشريف، وطالب رواد تويتر باتخاذ ردود فعل قوية.

وقال مغرد: “الورق لا يضر حرقه، المهم أن لا نحرقه بأفعالنا فينهى عن الكذب وأكثر من يكذب المسلمون وينهى عن الفواحش ونأتيها وينهى عن الغيبة ونمارسها وينهى عن الفجور ونفجر وينهى عن هجر القرآن ونهجره وينهى بالويل لمطففي الميزان ويبالغ التاجر المسلم بسعر لاتستحقه السلعة”.

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إدانات رسمية

وبالأمس، تعددت الإدانات الرسمية للحدث، وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.