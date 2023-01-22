أمانة الشرقية تعلن إزالة 11 ألف م3 نفايات وأنقاض بالخفجي

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أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11700متر مكعب، من النفايات والأنقاض من مناطق متعددة في محافظة الخفجي، شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والواجهة البحرية، ضمن برنامج معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

مسح الحوائط ورفع مخلفات

ونفذت الأمانة أعمال مسح الحوط والأراضي الفضاء، ورفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، مع كنس جميع الشوارع الرئيسية والداخلية ، وغسيل الأرصفة والأنترلوك والميادين، مع التقاطات، ورفع النفايات المبعثرة وذات الحجم الكبير، وتنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية، وتكثيف الاهتمام بالأماكن الحيوية والسياحية بالمحافظة، وذلك بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة.

الجهود بالأرقام

وتضمنت الأعمال المنفذة استهلاك (2000) كيس نفايات، وإزالة الأنقاض ومسح الحوط بمساحة (3000) متر مكعب، وإزالة نفايات صلبه بمقدار (2000) متر مكعب، وإزالة (3200) متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر، من التقاطات داخل الأحياء السكنية، على الشوارع الرئيسية والداخلية والحوط والأراضي الفضاء.

إضافة إلى الكنس الآلي واليدوي وإزالة (1500) متر مكعب من الرمال، وتبديل (250) حاوية وجاري العمل على استكمال المتبقي منها.

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