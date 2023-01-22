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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 3.1 مليار ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 3.1 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 3.1 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 3.1 مليار ريال
٠٤:٤٤:٤١ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق “مؤشر السوق السعودي” على ارتفاع بنسبة 0.4 %، اليوم الأحد، مسجلا 10725 نقطة (+ 43 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.1 مليار ريال، بحسب “أرقام”.

الشركات الأكثر ارتفاعا

في الوقت نفسه، ارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي”، بنسبة 1 %، عند 32.45 ريال و78.10 ريال، على التوالي.

وصعد سهم “السعودي الألماني” بنسبة 5 % عند 27.50 ريال وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

وكانت الشركة أعلنت الانتهاء من جميع الاختبارات لمشروع البرج الطبي في مستشفى الرياض وبدء التشغيل الفعلي للمشروع.

وأنهت أسهم “المملكة القابضة” و”ينساب” و”السيف غاليري” و”المجموعة السعودية” و”جبل عمر” و”بنك الرياض”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

الشركات الأكثر انخفاضا

وبالنسبة للشركات التي انخفضت أسهمها، فجاءت أسهم “المراعي” بتراجع بنسبة 2 % عند 55.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 190 ألف سهم.

وشهدت جلسة اليوم تعليق تداول سهم “توبي” قبل الإغلاق بنحو نصف ساعة، بناء على طلب الشركة، وكان السهم يتداول قبل التعليق عند 176.00 ريالا (- 1 %)، وسط تداولات بلغت نحو 60 ألف سهم.

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