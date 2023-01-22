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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ “خطوط التموين” في عددٍ من التخصصات
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ “خطوط التموين” في عددٍ من التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ “خطوط التموين” في عددٍ من التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بـ “خطوط التموين” في عددٍ من التخصصات
٠٤:٤٧:١٣ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خطوط التموين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغر، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – عملية التميز – مساعد مدير.

2 – مدير فئة المشتريات، يمكن التخلص منها وقابلة لإعادة الاستخدام.

3 – مساعد. مدير التجارة الإلكترونية.

4 – المسؤول، التأمين.

5 – متخصص وخدمات ومشاريع (سلسلة التوريد والمشتريات).

6 – رئيس قسم.

7 – سائق.

8 – مراجع داخلي.

9 – أخصائي الامن السيبراني.

10 – المزيد …

* طريقة التقديم:

– أوضحت خطوط التموين ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 22 يناير 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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