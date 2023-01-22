4 روائح كريهة لمرضى السرطان في المراحل المتأخرة.. ما السبب؟

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يعاني مرضى السرطان في المراحل المتأخرة الذين يخضعون للرعاية التلطيفية عمومًا من الأورام التي أصبحت خارج نطاق السيطرة ويصعب علاجها بالأدوية التقليدية.

في هذه المرحلة، يتم التركيز على تخفيف عبء الأعراض عن المرضى، لكن مقدمي الرعاية يواجهون صعوبة في التغلب على الروائح الكريهة الناتجة عن “العدوى الفائقة” والتفريغ.

وغالبًا ما يمثل المرضى الذين يعانون من سوء الرائحة في المراحل النهائية من السرطان تحديًا لمقدمي الرعاية، وفقًا لما أورته صحيفة “إكسبريس” نقلاً عن مجلة “الرعاية التلطيفية”.

الراوئح الكريهة

وتنمثل هذه الراوئح التي تشكل مصادر الرائحة الكريهة في الآتي:

-النخر

-العدوى

-العرق والإفرازات.

وفي حالة النخر، تميل الرائحة إلى عكس الأنسجة الميتة أو النخرية أو البكتيريا داخل الجرح، والتي يمكن أن تنبعث منها رائحة مماثلة لرائحة اللحم المتعفن، أو الفاكهة المتعفنة.

وفي معظم الحالات، تكفي دورة من المضادات الحيوية للتلخص من العدوى، ولكن قد يكون هناك ما يبرر اتخاذ تدابير أكثر صرامة لإزالة الأنسجة الميتة من المنطقة المصابة.

وفي السرطان، يتم تعريف العدوى الفائقة عمومًا على أنها عدوى تحدث أثناء تناول المضادات الحيوية، أو في غضون أسبوع من التوقف عن العلاج بالمضادات الحيوية.

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ما الذي يفعله المريض عند المعاناة من الرائحة الكريهة؟

وكإجراء وقائي، يتم تشجيع أي مريض يعاني من جرح كريه الرائحة على طلب العلاج من الطبيب، وإلا فقد تتطور الأعراض.

وعلى الرغم من أن هذه الأعراض تحدث مع جميع أنواع السرطان، إلا أن تلك التي من المرجح أن تظهر أعراضًا على البشرة هي سرطانات الجلد المختلفة.

وعلى الرغم من أن الشامات المصابة ليست سمة شائعة لسرطان الجلد، إلا أنها يمكن أن تحدث في أشكال حادة من المرض مثل الورم الميلانيني.

وفي الورم الميلانيني النقيلي، غالبًا ما ينتشر المرض داخليًا إلى الأعضاء، لكن بعض الحالات يكون لها أنسجة مصابة تحاكي الالتهابات الفطرية.

وفي المراحل الأولى، تتغير الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد إلى النمش والشامات الموجودة أو ظهور علامات جديدة.

وتحتوي الشامات والنمش على خلايا تعرف باسم الخلايا الصباغية، المسؤولة عن إنتاج مناطق مركزة من الميلانين – صبغة الجلد.

وعندما يتلف الجلد الخلايا الصباغية، فإنها تتحول إلى خلايا سرطانية قد تنتج علامات غريبة مثل النزيف.

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شامات جديدة

قال الدكتور روس بيري، المدير الطبي لعيادات كوزميتيكس الجلدية: “70 بالمائة من الأورام الميلانينية هي شامة جديدة، ولهذا السبب من المهم دائمًا توخي اليقظة والتحقق بانتظام من وجود شامات جديدة، وكذلك تغيير الشامات أو الشامات غير الطبيعية”.

وتابع: “غالبًا ما يحدث سرطان الجلد في شكلين. نوع من سرطان الجلد والذي غالبًا ما يكون الأكثر إثارة للقلق والأكثر خطورة من انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم”.

واستدرك: “سرطان الجلد غير الميلانيني، وهو نوع آخر من سرطان الجلد ، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتعرض لأشعة الشمس و […] يحدث موضعيًا في الخمسينيات والستينيات [و] السبعينيات”.

إلا أنه اعتبره “شكلًا أقل عدوانية من سرطان الجلد وليس شامة بقدر ما هو نوع من بقعة حمراء من كتلة في الجلد يمكن أن تكون مؤلمة أو حكة أو تنزف في كثير من الأحيان”.

في عام 2008، ذكرت ميشيل جالاجر، الحاصلة على درجة الدكتوراه، وجورج بريتي، والدكتوراه وزملاؤها أن أنواعًا مختلفة من سرطان الجلد قد تظهر ملامح “رائحة مميزة”.

وفقًا للخبراء، يتم تحديد هذه الخاصية الرئيسية للمرض من خلال المواد الكيميائية العضوية التي يطلقها الجلد، والتي لا يستطيع الإنسان التقاطها.

بفضل العديد من الدراسات، أثبت الباحثون لاحقًا أن الكلاب لديها القدرة على شم الأورام الميلانينية وأنواع السرطان الأخرى.

ويُنصح أي شخص يشتبه في شامة أو قرحة كريهة الرائحة بأخذ عينه منها لفحص احتمال الإصابة بالسرطان.