بسبب الطقس.. استئناف حركة الملاحة في ثلاثة موانئ كويتية بعد تعليقها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الكويتية، أنه تم استئناف حركة الملاحة في ثلاثة موانئ كويتية بعد تعليقها اليوم الأحد بسبب تقلبات الطقس.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية، أعلنت توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

تدني مستوى الرؤية الأفقية

وفي بيان صحفي، أوضحت المؤسسة أنها أوقفت حركة الملاحة في هذه الموانئ منذ الساعة الثامنة صباحا إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها.

انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب

وصباح اليوم، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 – 22 كيلو متر في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة خلال النهار.

وأشارت إلى أن الطقس ليلاً سيكون بارد، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 – 22 كيلو متر في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق، متوقعة أن تكون درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية في مطار الكويت الدولي.

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