بعد سريانه رسميا.. كيف أحدث نظام الشركات الجديدة تغييرا ملموسا بالسوق؟

تواصل – فريق التحرير:

استطاع نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية أن يعزز استقرار واستدامة الشركات العائلية بعد أن بدأ سريانه في 19 يناير الجاري، خاصة في ظل ما يتمتع به النظام من نقاط إيجابية عديدة بحسب صحيفة “الرياض”.

إيجابيات النظام

ومن إيجابيات لنظام ما يلي:

1- مكن الشركاء و المساهمين فيها من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.

2- أصبح جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو من نظامها الأساس، حيث سمح بإمكانية دخول الورثة في حصة مورثهم في الشركة سواءً بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.

3- أجاز النظام الجديد للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين ابرام اتفاقيات الشركاء التي يناط بها أن تنظم العلاقة فيما بينهم سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعد استكمال تأسيسها، بحيث يمكن بناء أن تكون تلك الاتفاقات جزءاً من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

10 مكتسبات مهمة لتطبيق النظام

وجاءت أهم هذه المكتسبات في:

1 – تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات عبر السماح بانقسام الشركات إلى شركتين أو أكثر.

2 – العمل على جذب الاستثمار، إذ سمح بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة.

3 – إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم.

4 – توزيع الأرباح سنوياً أو مرحلية بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

5 – السماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

6 – تسهيل المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتيسير متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات.

7 – المرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطا خاصة.

8 – أوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

9 – إلغاء الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لتمكين الشركات من استقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

10 – تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة «عن بعد»، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين، أو الشركاء والتصويت على القرارات.

اقرأ أيضا:

منها إلغاء سقف مرتبات مجالس الإدارة.. 10 مكتسبات مهمة في نظام الشركات الجديد