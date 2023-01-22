العلماء يكشفون عن نبات صيني مضاد للأورام الخبيثة

تواصل – وكالات:

في تطور من شأنه أن يساعد في تفادي الإصابة بأمراض السرطان، كشف باحثون صينيون وبريطانيون عن نبات صيني له مفعول مضاد للأورام الخبيثة.

وتوصل الباحثون إلى أسرار تطورية تمكن الأعشاب الطبية المعروفة باسم “باربد سكلكاب” (الشائكة الطاقية) من إنتاج مركبات مقاومة للسرطان.

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استخدام النبتة لعدة قرون في الطب الصيني التقليدي

وتم استخدام النبتة لعدة قرون في الطب الصيني التقليدي لعلاج الأمراض المختلفة. وأظهر العمل السريري أن المستحضرات التي تعتمد عليها أثناء العلاج الكيميائي يمكن أن تقلل من خطر الأورام الخبيثة.

وقالت البروفيسورة كاثي مارتن، أحد مؤلفي الدراسة لموقع “فيسيولوجي”: “لقد وجدنا أن المستقلب الأولي له نشاط ضد الخلايا السرطانية ولكن ليس الخلايا غير السرطانية وهو أمر مهم بشكل خاص لمستقلب مضاد للسرطان، الآن نحن نتطلع إلى تطوير طرق تركيبية لإنتاج المزيد من مركب الرصاص”.

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طريقة عمل النبات في الطب الصيني التقليدي

وفي الطب الصيني التقليدي، لعزل الكيمياء الطبية عن النبات، تُغلى الأعشاب في الماء لمدة ساعتين ثم يُجفف المستخلص لإنتاج مسحوق ويؤخذ على شكل مغلي (سائل مركز).

وأضافت البروفيسورة مارتن: “الآن، مع معرفة الجينات التي تشكل المسار الكيميائي الحيوي وراء النشاط المضاد للسرطان، يقترب الباحثون من القدرة على تصنيع كميات أكبر من المركبات بسرعة أكبر وبشكل مستدام”.