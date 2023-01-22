شاهد ماذا فعلوا.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – وكالات:

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

جولات استفزازية في باحاته

وأفادت وكالة “وفا” الرسمية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا “الأقصى”، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، مشيرة أن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

المسجد الأقصى يتعرض يوميًا لسلسلة اقتحامات

وأكدت أن المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، في وقت يتعرض المسجد الأقصى لسلسلة اقتحامات في سياق محاولات سلطات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

قوات الاحتلال تهدم منشآت في بيت لحم

كما هدمت قوات الاحتلال اليوم، منشآت فلسطينية في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، حيث قامت جرافات الاحتلال هدمت عددًا من المنشآت الزراعية في بلدة الخضر، مشيرةً إلى أن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرية جيت شرق مدينة قلقيلية، واقتلعوا نحو 350 شجرة زيتون، في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

استمرار معاناة الأسرى في سجون الاحتلال

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يعانون من ظروف صحية سيئة، في ظل إهمال طبي متعمد.

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