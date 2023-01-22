النفط يحقق مكاسب أسبوعية جديدة للأسبوع الثاني.. وبرنت يتجاوز الـ 87 دولارا

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قفزت أسعار النفط بحوالي 1 % وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، والتي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واليوم الأحد، سجل خام “برنت” نحو 87.63 دولار للبرميل. وزادت أسعار الخام الأمريكي 98 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 81.31 دولار للبرميل عند التسوية.

كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، وهو ما قد يعزز التوقعات الاقتصادية الأمريكية.

والجمعة الماضية، سجلت أسعار عقود خام برنت الفورية ارتفاعًا محدودًا بما يقرب 0.34% ليستقر قرب 86.50 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار عقود الخام الأمريكي الفورية بشكل طفيف بحوالي 0.25% تقريبا ليتم تداولها قرب 80.84 دولار للبرميل.

أسعار النفط أمس

وسجلت أسعار النفط تراجعًا مفاجئًا، الخميس الماضي، بعد أن أظهرت بيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا، أو 1.1% ، إلى 78.62 دولار للبرميل

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